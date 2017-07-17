Украина призвала Совбез ООН наказать сбивших MH17

В Совбезе ООН делегация Украины на заседании в понедельник напомнила о третьей годовщине трагедии с пассажирским авиарейсом МН17 и призвала приложить все усилия для установления виновных и привлечения их к ответственности.

С соответствующим заявлением выступил на заседании Совбеза заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает Укринформ.

"Сегодня, 17 июля, мир отмечает Международный день уголовного правосудия. Сегодня третья годовщина, когда мир узнал о сбитом рейсе MH17", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня были сделаны важные шаги для обеспечения правосудия. В этой связи Кислица проинформировал, что 5 июля председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН был отправлен документ S/2017/580, который информирует о совместном решении стран Международной следственной группы. 7 июля, по его словам, Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международно-правовом сотрудничестве в вопросе трагедии с MH17.

"В этой связи мы настоятельно призываем все государства принять меры для обеспечения полного выполнения резолюции 2166 (2014) Совета Безопасности, которая требует, чтобы все государства в полной мере способствовали усилиям по установлению ответственности", - подчеркнул представитель Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне родственники жертв MH17 протестовали перед посольством РФ в Гааге. Они заявили нидерландскому телевидению в воскресенье, 16 июля, что протест направлен против попыток Москвы заблокировать расследование уголовного дела.

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в районе села Грабово Донецкой области (расположен на территории, оккупированной ДНР). Погибли все 298 человек, находившихся на его борту: 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

Источник: korrespondent.net