Пожары в лесах Херсонщины вызваны поджогами − глава ОГА

Председатель Херсонской областной администрации Андрей Гордеев заявил, что причиной многочисленных лесных пожаров на Херсонщине являются умышленные поджоги, передает Укринформ.

"145 поджогов, возгораний, как их называют, − это 180 гектаров леса уже сгорело (в области − ред.). Мы постоянно просто бегаем между теми поджогами, которые есть, мы привлекаем военных, мы постоянно привлекаем авиацию. Сегодня мы провели штаб, собрали всю информацию относительно характера этих возгораний, и приходим к выводу, что здесь категорически есть человеческий фактор. И судя по характеру поджогов и так далее, это фактор умысла", − утверждает Гордеев.

По его словам, в происхождении поджогов четко прослеживается прямой умысел.

"Как только ветер − у нас тут пожар, лес горит. То есть, люди, которые профессионально знают, как его правильно поджечь, чтобы он горел. Профессионализм поджогов настораживает", − подчеркнул глава ОГА.

Он отметил, что в сложившейся ситуации в области будет предпринят ряд мер для предотвращения лесных пожаров. В частности, это запрет на посещение лесов до окончания пожароопасного периода, патрулирование и видеонаблюдение.

Относительно цели поджогов Гордеев указал несколько версий, в том числе и обороноспособность региона, так как часть лесных пожаров возникли вблизи расположенных в области военных объектов.

Напомним на территории Днепровского лесничества в Херсонской области произошло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около пяти гектаров. А ранее сутки тушили большой лесной пожар, который возник возле села Чулаковка Голопристанского района и охватил площадь около 20 гектаров.

Источник: korrespondent.net