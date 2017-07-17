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17. 07. 2017

Пожары в лесах Херсонщины вызваны поджогами − глава ОГА

 
Председатель Херсонской областной администрации Андрей Гордеев заявил, что причиной многочисленных лесных пожаров на Херсонщине являются умышленные поджоги, передает Укринформ.
 
"145 поджогов, возгораний, как их называют, − это 180 гектаров леса уже сгорело (в области − ред.). Мы постоянно просто бегаем между теми поджогами, которые есть, мы привлекаем военных, мы постоянно привлекаем авиацию. Сегодня мы провели штаб, собрали всю информацию относительно характера этих возгораний, и приходим к выводу, что здесь категорически есть человеческий фактор. И судя по характеру поджогов и так далее, это фактор умысла", − утверждает Гордеев.
 
По его словам, в происхождении поджогов четко прослеживается прямой умысел.
 
"Как только ветер − у нас тут пожар, лес горит. То есть, люди, которые профессионально знают, как его правильно поджечь, чтобы он горел. Профессионализм поджогов настораживает", − подчеркнул глава ОГА.
 
Он отметил, что в сложившейся ситуации в области будет предпринят ряд мер для предотвращения лесных пожаров. В частности, это запрет на посещение лесов до окончания пожароопасного периода, патрулирование и видеонаблюдение.
 
Относительно цели поджогов Гордеев указал несколько версий, в том числе и обороноспособность региона, так как часть лесных пожаров возникли вблизи расположенных в области военных объектов.
 
Напомним на территории Днепровского лесничества в Херсонской области произошло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около пяти гектаров. А ранее сутки тушили большой лесной пожар, который возник возле села Чулаковка Голопристанского района и охватил площадь около 20 гектаров.

Источник: korrespondent.net
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