В Крыму заявили об огромных очередях на границе

Крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать в Крым, передает РИА Новости.

"К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них "немало терпения и нервов", а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским контрольным пунктом въезда-выезда по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем", − заявили в российском ведомстве.

В погрануправлении также утверждают, что автомобилисты в субботу, 15 июля, ожидали в очереди перед украинским пунктом пропуска "Чонгар" в среднем около 13 часов. а всего в минувшие выходные границу с Крымом пересекли около 24,5 тысячи человек.

Украинцы стали меньше ездить в Крым

Как сообщал Корреспондент.net , ранее Украина опровергла данные ФСБ о якобы возросшем пассажиропотоке в Крым. Согласно информации Госпогранслужбы, количество приезжающих из Украины на полуостров граждан уменьшилось.

Источник: korrespondent.net