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17. 07. 2017

В Крыму заявили об огромных очередях на границе

 
Крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать в Крым, передает РИА Новости.
 
"К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них "немало терпения и нервов", а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским контрольным пунктом въезда-выезда по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем", − заявили в российском ведомстве.
 
В погрануправлении также утверждают, что автомобилисты в субботу, 15 июля, ожидали в очереди перед украинским пунктом пропуска "Чонгар"  в среднем около 13 часов. а всего в минувшие выходные границу с Крымом пересекли около 24,5 тысячи человек.
 
Украинцы стали меньше ездить в Крым
 
Как сообщал Корреспондент.net, ранее Украина опровергла данные ФСБ о якобы возросшем пассажиропотоке в Крым. Согласно информации Госпогранслужбы, количество приезжающих из Украины на полуостров граждан уменьшилось.

Источник: korrespondent.net
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