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18. 07. 2017

Возле Кропивницкого разворовали свалку радиоактивных отходов

 
Неизвестные разворовали свалку радиоактивных отходов под Кропивницким, передает ТСН.
 
Отмечается, что несколько сотен контейнеров с загрязненной цезием-137 землей и металлом 30 лет пролежали в почве за несколько километров от областного центра. Их нельзя было трогать по меньшей мере 300 лет. Отходы были прикопаны на глубине около десяти метров, а могильник не обозначен ни на одной карте.
 
По информации ТСН, после того, как неустановленные особы вскрыли могильник, на месте раскопок уровень радиации почти в десять раз превышает обычный фон. Излучают ее и тонны железа, вывезенного на пункты приема металла.
 
Скриншот видео
 
Руководитель городской специнспекции Андрей Максюта рассказал, что на месте свалки работал экскаватор, а также люди с кувалдами и ломами.
 
"Как только я туда приехал, только спросил, что вы здесь делаете – сразу экскаватор остановился, и они начали убегать. Экскаваторщик в кручу, двое работников в посадку", − уточнил Максюта. 
 
По данным службы новостей, во времена СССР на месте свалки тайно хоронили последствия техногенной аварии на одном из предприятий. Часть контейнеров, содержимое которых излучало более 300 микрорентген, вывезли в Чернобыль, остальные закопали в пригороде.
 
Правоохранители сообщили, что лиц, причастных к раскопкам установили, из разыскивают. Правонарушителям вменяют лишь завладение грунтовым покровом без разрешительных документов. 
 
А в городском совете планируют перезахоронить отходы и отгородить могильник. Для этого ищут подрядную организацию, которая имеет лицензию и убеждают граждан, что на радиационный фон в самом городе разрытие могильника никак не повлияло.
 
В Енакиево хранят 100 тонн радиоактивных отходов
 
Ранее сообщалось, что Украина совместно с НАТО рекультивировали территорию хранилища радиоактивных отходов в Житомирской области.

Источник: korrespondent.net
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