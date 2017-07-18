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18. 07. 2017

НАБУ расследует 61 дело по е-декларациям − СМИ

 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 61 уголовное дело по итогам анализа электронных деклараций чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ответ ведомства.
 
Отмечается, что более половины дел касаются фактов незаконного обогащения, 19 − возможного декларирования недостоверной информации. В действиях пяти чиновников усматриваются признаки обоих преступлений.
 
Среди фигурантов больше всего судей − 17 человек и народных депутатов − 16 человек. В отношении руководителей центральных органов исполнительной власти открыто 12 уголовных производств.
 
НАПК проверяет декларации Порошенко и Гройсмана
 
Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что проведет полную проверку 20 деклараций чиновников.

Источник: korrespondent.net
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