В Египте подорвали две полицейские бронемашины, есть жертвы

В Египте в результате взрыва двух придорожных мин погибли пятеро правоохранителей и шестеро получили ранения, передает Reuters.

Отмечается, что полицейские погибли в городе Ариш, столице провинции Северный Синай, когда бронированный автомобиль, в котором они находились, проехал мимо придорожной мины. Ещё трое работников правоохранительных органов при этом пострадали.

Другой спецавтомобиль, прибывший на место происшествия тоже был подорван, вследствие чего получили повреждения ещё трое силовиков.

По предварительным данным, оба взрывных устройства были приведены в действие дистанционно.

Агентство отмечает, что ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, однако Египет в Северном Синае борется преимущественно против боевиков "Исламского государства". С 2013 года в регионе погибли уже сотни военных и работников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что возле Каира на контрольно-пропускном пункте неизвестные в масках напали на полицейских. В результате происшествия пятеро правоохранителей погибли.

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Источник: korrespondent.net