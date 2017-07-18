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18. 07. 2017

США передадут Украине военные катера − ВМС

 
Контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов заявил, что решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 фактически принято, передает Крым.Реалии.
 
"Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим", – отметил Тарасов.
 
По его словам, РФ пользуется случаем, когда рядом есть современные корабли стран НАТО, чтобы отрабатывать на них агрессивные действия.
 
"Они (российские военные – ред.) это делают не только в интересах подготовки своих сил, но и с целью проведения возможных провокаций. Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России", – указал контр-адмирал.
 
Напомним, проверка боеготовности Черноморского флота России стартовала 12 июля. За два дня до этого в Одессе официально открылись ежегодные украинско-американские учения Sea Breeze-2017.
 
Си Бриз-2017: Летчики Украины и США провели учения

Источник: korrespondent.net
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