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18. 07. 2017

Белый дом против укрепления позиций Ирана в Сирии

 
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США и Израиль заинтересованы в том, чтобы Иран не смог закрепиться на юге Сирии в результате перемирия, передает РИА Новости.
 
"У США и Израиля есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Иран не закрепился с военной точи зрения в Сирии", − сказал Спайсер, комментируя заявление израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который выступил против российско-американского соглашения о прекращении огня в республике.
 
При этом спикер Белого дома подчеркнул, что хотел бы видеть "продуктивное перемирие" в Сирии. По его словам, "необходимо продолжать дискуссии с премьер-министром (Израиля − ред.) по поводу его опасений".
 
Ранее Нетаньяху на пресс-конференции в Париже заявил, что соглашение о прекращении огня в зонах деэскалации создает условия для наращивания иранского присутствия в Сирии. 
 
Напомним, соглашение о перемирии в южных районах Сирии было одобрено президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на двусторонних переговорах в рамках саммита G20 в Гамбурге.
 
На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

Источник: korrespondent.net
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