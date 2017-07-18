Белый дом против укрепления позиций Ирана в Сирии

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США и Израиль заинтересованы в том, чтобы Иран не смог закрепиться на юге Сирии в результате перемирия, передает РИА Новости.

"У США и Израиля есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Иран не закрепился с военной точи зрения в Сирии", − сказал Спайсер, комментируя заявление израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который выступил против российско-американского соглашения о прекращении огня в республике.

При этом спикер Белого дома подчеркнул, что хотел бы видеть "продуктивное перемирие" в Сирии. По его словам, "необходимо продолжать дискуссии с премьер-министром (Израиля − ред.) по поводу его опасений".

Ранее Нетаньяху на пресс-конференции в Париже заявил, что соглашение о прекращении огня в зонах деэскалации создает условия для наращивания иранского присутствия в Сирии.

Напомним, соглашение о перемирии в южных районах Сирии было одобрено президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на двусторонних переговорах в рамках саммита G20 в Гамбурге.

На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

Источник: korrespondent.net