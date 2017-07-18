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18. 07. 2017

Юнкер объяснил позицию по антикоррупционному суду

 
Советник президента Еврокомиссии Ричард Шостак сообщил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер выступает за срочное создание в Украине компетентного независимого органа для борьбы с коррупцией, передает УНИАН.
 
В письме к украинскому Центру противодействия коррупции, Шостак уточнил, что, по мнению Юнкера, институциональную структуру антикоррупционного органа должна определять украинская власть. 
 
Советник главы ЕК напомнил, что важность борьбы с коррупцией была в центре обсуждения во время саммита Украина-ЕС, который состоялся 13 июля в Киеве.
 
"Президент Юнкер публично заявил, что усилия по искоренению коррупции в Украине на сегодняшний день были недостаточными. Он говорил каждому из его собеседников, что борьба с коррупцией будет ключевым ориентиром, по которому будут оценивать процесс реформ в Украине", − отмечается в письме.
 
Ранее десять украинских общественных организаций и движений публично обратились к ЕС с просьбой объяснить возможное изменение курса по антикоррупционным судам. Это было вызвано высказыванием Юнкера на итоговой пресс-конференции саммита Украина-ЕС о том, что Евросоюз не настаивает на создании антикоррупционного суда в Украине и допускает существование антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы.
 
Напомним, во время пленарного заседания саммита Украина-ЕС Юнкер заявил, что Украине необходимо ускорить работу по борьбе с коррупцией.

Источник: korrespondent.net
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