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18. 07. 2017

Крымский мост готов на 55 процентов

 
Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что автомобильная часть моста через Керченский пролив готова на 75%, передает РИА Новости.
 
"Мы идем в графике. И как я уже говорил, совсем недавно был пройден "экватор" в целом по общему объему строительства. Сегодня мы уже перевалили примерно отметку в 55% от общего объема работ по строительству самого Крымского моста и подходов к нему. Если говорить об автомобильном мосте, о том переходе, который начнет свою работу уже в следующем году, то здесь объем выполнения работ еще выше − он находится в пределах 75%", − заявил Соколов.
 
Представитель заказчика проекта строительства, начальник ФКУ Упрдор Тамань Роман Новиков информировал, что работы развернуты на всем протяжении объекта и ведутся как в автодорожном, так и в железнодорожном направлении. 
 
"Мостовое полотно на сегодня уже готово практически на 10 километрах из 19 протяжения автодорожной части. И можно сказать, что на этих участках начаты некие финишные работы. Это окраска пролетных строений, это монтаж деформационных швов. Начали производство работ по устройству асфальтобетонного покрытия на мостовом полотне", − уточнил Новиков.
Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России − его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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Источник: korrespondent.net
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