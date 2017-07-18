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18. 07. 2017

В Балтийском море пройдут военные учения РФ и Китая

 
В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в акватории Балтийского моря с 21 по 28 июля пройдет первый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие − 2017.
 
Отмечается, что в учениях будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов ВМФ России и военно-морских сил Китая.
 
Целями учения обозначены "повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества".
 
Активная фаза российско-китайских маневров пройдет с 24 по 27 июля в назначенном районе акватории Балтийского моря.
 
Напомним, впервые учения Морское взаимодействие были организованы в 2012 году и с тех пор проводится на регулярной основе с последовательным усложнением решаемых задач и уровня координации.
 
В российском ведомстве подчеркнули, что учения не направлены против других государств и является российско-китайским вкладом в укрепление безопасности Мирового океана.
 
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Ранее сообщалось, что Россия, Беларусь и Сербия провели антитеррористические учения под Брестом.

Источник: korrespondent.net
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