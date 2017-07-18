Трамп пригрозил главе Венесуэлы санкциями

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "предпримут решительные экономические действия", если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля, передает РИА Новости.

"Вчера венесуэльский народ вновь дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Тем не менее, их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором", − отметил Трамп.

Он подчеркнул, что "если режим Мадуро созовет свое учредительное собрание 30 июля, то США предпримут решительные и быстрые экономические действия".

В свою очередь госдепартамент США также призвал власти Венесуэлы отменить созыв Национальной ассамблеи.

Напомним, 16 июля в Венесуэле прошел референдум, не имевший официального статуса. Почти 7,2 миллиона человек проголосовали против созыва учредительного собрания по инициативе Мадуро для подготовки изменений в конституцию.

Власти страны предупредили, что не признают юридических последствий народного голосования и не планируют изменений в графике выборов в учредительное собрание, назначенных на 30 июля.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов погибли более 90 человек.

Источник: korrespondent.net