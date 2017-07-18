В США успешно испытали лазерное оружие − СМИ

Военно-морской флот (ВМФ) США провел испытание фактически первого лазерного оружия в мире, передает CNN.

По информации телеканала, Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce. Испытания проводились в Персидском заливе.

Отмечается, что LaWS поражает цель "со скоростью света", в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Объекты поражения могут находится как на земле, так и в воздухе.

"Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света", − заявил лейтенант Кейл Хьюз.

По данным CNN, для тестирования лазерного оружия ВМФ запустили цель в виде беспилотного самолета, команда по обслуживанию лазера навела оружие на цель, крыло беспилотника загорелось "в одно мгновение", и он упал в море. Удар произошел "беззвучно и незаметно".

Для функционирования оружия нужен только запас электричества, которое поступает из небольшого генератора и три человека для обслуживания лазера. Хьюз оценил стоимость одного использования оружия в один доллар.

На сегодняшний день лазерное оружие выводит из строя воздушные суда и небольшие лодки. На вопрос телеканала по поводу того, сможет ли LaWS сбить ракету, Хьюз ответил "может быть".

Ранее сообщалось, что американские военные работают над созданием вооружения c искусственным интеллектом.

В США испытали боевую электромагнитную пушку

Источник: korrespondent.net