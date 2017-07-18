Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2017, вторник, 06:26
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,23
18. 07. 2017

В США успешно испытали лазерное оружие − СМИ

 
Военно-морской флот (ВМФ) США провел испытание фактически первого лазерного оружия в мире, передает CNN.
 
По информации телеканала, Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce. Испытания проводились в Персидском заливе.
 
Отмечается, что LaWS поражает цель "со скоростью света", в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Объекты поражения могут находится как на земле, так и в воздухе.
 
"Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света", − заявил лейтенант Кейл Хьюз.
 
По данным CNN, для тестирования лазерного оружия ВМФ запустили цель в виде беспилотного самолета, команда по обслуживанию лазера навела оружие на цель, крыло беспилотника загорелось "в одно мгновение", и он упал в море. Удар произошел "беззвучно и незаметно".
 
Для функционирования оружия нужен только запас электричества, которое поступает из небольшого генератора и три человека для обслуживания лазера. Хьюз оценил стоимость одного использования оружия в один доллар.
 
На сегодняшний день лазерное оружие выводит из строя воздушные суда и небольшие лодки. На вопрос телеканала по поводу того, сможет ли LaWS сбить ракету, Хьюз ответил "может быть".
 
Ранее сообщалось, что американские военные работают над созданием вооружения c искусственным интеллектом.
 
В США испытали боевую электромагнитную пушку

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.