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18. 07. 2017

В РФ рассекретили архивы об освобождении Польши Красной армией

 
Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны.
 
"На официальном сайте военного ведомства России размещены уникальные архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению войсками Красной Армии территории Польши от немецко-фашистской оккупации. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов", − говорится в сообщении ведомства.
 
На сайте Минобороны можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения советских военных в те годы.
 
"Рассекречены свидетельства тяжелейших боев Красной Армии буквально за каждый километр освобожденной польской земли: сухие цифры официальных справок органов укомплектования рассказывают о многочисленных потерях одного только 1-го Украинского фронта за один месяц активных боев по освобождению Польши", − отметили в Минобороны.
 
Ранее сообщалось, что Минобороны России рассекретило архив, содержащий в себе 28 тысяч трофейных документов нацистской Германии.
 
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Источник: korrespondent.net
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