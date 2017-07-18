В РФ рассекретили архивы об освобождении Польши Красной армией

Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны.

"На официальном сайте военного ведомства России размещены уникальные архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению войсками Красной Армии территории Польши от немецко-фашистской оккупации. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов", − говорится в сообщении ведомства.

На сайте Минобороны можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения советских военных в те годы.

"Рассекречены свидетельства тяжелейших боев Красной Армии буквально за каждый километр освобожденной польской земли: сухие цифры официальных справок органов укомплектования рассказывают о многочисленных потерях одного только 1-го Украинского фронта за один месяц активных боев по освобождению Польши", − отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны России рассекретило архив, содержащий в себе 28 тысяч трофейных документов нацистской Германии.

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Источник: korrespondent.net