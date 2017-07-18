Итоги 17.07: Преференции от ЕС, призыв Киева в ООН

Совет Евросоюза одобрил временные торговые преференции для Украины.
Разрешение экспортировать больше украинских продуктов в ЕС вступят в силу до конца сентября и будут применяться в течение трех лет.
Украина призвала Совбез ООН наказать виновных в крушении MH17
Делегация Украины на заседании Совбеза ООН напомнила о третьей годовщине трагедии пассажирского авиарейса МН17.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица выступил с призывом приложить все усилия для установления виновных в крушении пассажирского авиарейса МН17 и привлечения их к ответственности.
В России окончательно запретили Свидетелей Иеговы
Верховный суд России признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за ее экстремистской деятельности.
В Нацполиции подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года
Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что динамика работы полиции уверенно положительная. По его данным, снижение уровня преступности составляет от 10% до 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Порошенко заявил, что Киев никогда не признает Приднестровье
Президент Украины Петр Порошенко заявил на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, что Украина будет максимально способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитету Молдовы.
Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не признает Приднестровскую республику как отдельное государство.
Генштаб показал учения украинских десантников
Генштаб ВСУ опубликовал фото и видео учений украинских десантников 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева и 81 отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.
Президент Украины заявил, что Си Бриз – это ответ на гибридную войну
Президент Украины Петр Порошенко назвал совместные учения ВМС Украины и США Си Бриз украинским ответом на гибридную войну.
"Эти учения – наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн", – подчеркнул Порошенко.
Евросоюз ввел новые санкции против Сирии
Евросоюз принял решение ввести санкции против 16 военнослужащих и ученых Сирии, которые обвиняются в организации химических атак в стране. Таким образом, в санкционный список ЕС против представителей режима Башара Асада будут входить 255 человек и 67 юридических лиц.
В Луганской области продолжились забастовки шахтеров
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в Facebook, что в Луганской области на двух шахтах Лисичанскуголь третьи сутки продолжается протест горняков в связи с невыплатой заработной платы.