У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 7,7

Сегодня ночью землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Беринговом море, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 23.34 по времени UTC (02.34 по Киеву). Эпицентр располагался в 233 километрах от села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,3 километра.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Изначально было объявлено об угрозе цунами, однако через несколько часов ее сняли.

Как сообщал Корреспондент.net, на минувших выходных землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Крит. Эпицентр находился вблизи прибрежного города Иерапетра и примерно в 60 км к юго-востоку от крупнейшего города острова Ираклиона.

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Источник: korrespondent.net