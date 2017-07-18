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18. 07. 2017

В Ираке задержаны десятки женщин-джихадисток

В ходе зачистки иракского города Мосула от последних боевиков террористической группировки Исламское государство были задержаны 20 джихадисток.

Как пишет газета Die Welt, среди задержанных пять сторонниц ИГ, которые приехали в Ирак из Германии. Одна из них, по всей вероятности, – 16-летняя школьница из Саксонии.

Принявшая ислам немка исчезла из дома летом 2016 года. Еще в Германии она попала в поле зрения правоохранительных органов из-за своих интернет-контактов со сторонниками ИГИЛ.

Прокуратура возбудила в отношении нее дело по обвинению в подготовке совершения тяжкого государственного преступления. Дело было приостановлено в связи с исчезновением подозреваемой.

Кроме немок, среди задержанных женщин-боевиков были представительницы России, Турции и Канады. Они скрывались в подземном туннеле и имели при себе стрелковое оружие и пояса смертников, готовясь к нападениям на правительственные войска.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе иракские войска освободили Мосул от боевиков ИГИЛ, которые удерживали этот город более трех лет. Битва за Мосул велась с октября 2016 года.

Позже стало известно, что Совбез ООН продлил на год миссию в Ираке.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net
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