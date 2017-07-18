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18. 07. 2017

Трамп пока не сможет отменить реформу Obamacare

Сенат США не будет рассматривать отмену медицинской реформы, принятой при президенте Бараке Обаме, известной как Obamacare. Республиканская партия неожиданно столкнулась с нехваткой голосов для принятия этого решения, передает Интерфакс.

Сообщается, что два сенатора-республиканца покинули ряды сторонников законопроекта, что сделало невозможным его принятие в Сенате. До этого республиканцы уже потеряли два голоса из 52.

Все 48 демократов в Сенате против реформы, поэтому республиканцы могли добиться успеха лишь при практическом полном единстве рядов по этому вопросу.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что законопроект об отмене Obamacare с одновременным принятием нового закона, как стало ясно, не будет одобрен. Сенат, сообщил он, теперь проголосует по законопроекту об отмене большей части положений действующего законодательства.

При этом отмена части законодательства без принятия нового закона может оказаться рискованной, так как создаст проблемы для функционирования системы здравоохранения, считают противники такого подхода.

Как сообщал Корреспондент.net, президент США Дональд Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей программы. Указ об отмене Obamacare стал его первым решением на посту главы государства.

В мае указ Трампа поддержала Палата представителей Конгресса США. За проголосовали 217 депутатов − всего на один голос больше минимального числа, которое требовалось для прохождения законопроекта.

Источник: korrespondent.net
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