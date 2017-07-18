Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2017, вторник, 11:02
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,23
18. 07. 2017

В Венесуэле оппозиция призвала к всеобщей забастовке

Оппозиция Венесуэлы призывает население страны провести в четверг, 20 июля, всеобщую 24-часовую забастовку, сообщают латиноамериканские СМИ.

Оппозиция также призвала своих сторонников выйти на уличные протесты и начать "финальное наступление" против президента Николаса Мадуро.

Накануне в Венесуэле прошел народный референдум, в котором приняли участие почти 7,2 млн человек. Подавляющее количество проголосовавших отказались поддержать проект изменений в конституцию страны и созыв учредительного собрания, инициированный президентом Мадуро.

Как сообщал Корреспондент.тnet, с начала апреля в Венесуэле проходят массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

По последним данным, в ходе протестов погибли более 90 человек.

Трамп пригрозил президенту Венесуэлы санкциями

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.