В Венесуэле оппозиция призвала к всеобщей забастовке

Оппозиция Венесуэлы призывает население страны провести в четверг, 20 июля, всеобщую 24-часовую забастовку, сообщают латиноамериканские СМИ.

Оппозиция также призвала своих сторонников выйти на уличные протесты и начать "финальное наступление" против президента Николаса Мадуро.

Накануне в Венесуэле прошел народный референдум, в котором приняли участие почти 7,2 млн человек. Подавляющее количество проголосовавших отказались поддержать проект изменений в конституцию страны и созыв учредительного собрания, инициированный президентом Мадуро.

Как сообщал Корреспондент.тnet, с начала апреля в Венесуэле проходят массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

По последним данным, в ходе протестов погибли более 90 человек.

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Источник: korrespondent.net