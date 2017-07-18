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18. 07. 2017

США полностью отменили запрет на провоз ноутбуков в самолетах

Администрация транспортной безопасности США сняла запрет на провоз в ручном багаже электронных устройств на рейсах авиакомпании Saudi Arabian Airlines. Тем самым, ограничения были сняты для всех рейсов, вылетающих из стран Африки и Ближнего Востока.

Авиакомпания из Саудовской Аравии стала последним из девяти авиаперевозчиков, для которых отменили данные ограничения, введенные в марте.

По данным ведомства, в ближайшее время чиновники из США посетят Саудовскую Аравию, чтобы убедиться, что страна выполнила требования Вашингтона по обеспечению безопасности полетов.

Напомним, в марте США и Великобритания запретили перевозить в ручной клади электронику, превышающую по размерам смартфон на прямых авиасообщениях из десяти аэропортов в мусульманских странах.

Речь шла об аэропортах в Египте, Иордании, Кувейте, Марокко, Катаре, Турции и по два аэропорта в Саудовской Аравии и ОАЭ. Это объяснили необходимостью предотвращения терактов. 

Источник: korrespondent.net
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