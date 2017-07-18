СМИ: Нардепы подрались у здания Печерского суда

Сегодня утром под зданием Печерского суда Киева произошла стычка между народными депутатами, сообщает Эспрессо.TV.
Подрались нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин и представитель Радикальной партии Игорь Мосийчук.
По информации издания, именно Мосийчук стал зачинщиком конфликта. Он якобы плюнул в лицо Каплину, когда заходил в здание суда.
Нардеп-радикал пришел на заседание суда, чтобы поддержать лидера фракции Олега Ляшко, которого НАПК обвиняет в совмещении статуса народного депутата и работой главным редактором газеты Политика.
Также сообщается, что под здание Печерского суда принесли шины.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Николаевском облсовете подрались депутат от Блока Петра Порошенко Федор Барна и представитель Оппозиционного блока Владимир Фроленко.
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Источник: korrespondent.net
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