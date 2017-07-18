Визовый визг: быть или не быть визам с РФ

Визы с Россией рано или поздно будут введены – как только власти снова понадобится сплотить вокруг себя правый электорат или заболтать реальные проблемы страны. Среди последствий эксперты называют мощный удар по украинской экономике и даже массовый спрос на "паспорта" ЛДНР, пишет Елена Гордеева в №22(766) журнала Корреспондент.

Тема визового режима с Россией звучит с 2014 года – однако власти так и не решались пойти на создание проблем для миллионов заробитчан. Сегодня ситуация резко изменилась: на фоне экономических провалов, роста цен и тарифов элита все чаще прибегает к "громким" способам отвлечь общественное мнение от острых социальных проблем – заодно сплачивая вокруг себя националистический актив и праворадикальный электорат, прямо противопоставляя его "аморфной" массе обывателей.

Запрет российских соцсетей и сервисов стал первым подобным шагом Киева – проблемы впервые создавались не у отдельных бизнесменов или политиков, а сразу у десятков миллионов пользователей. До этого власть пыталась принять беспрецедентный в Европе закон о «ручном» управлении УПЦ Московского патриархата, "аудитория" которого сопоставима с украинским сегментом Вконтакте (20 миллионов пользователей). На очереди крайне радикальный закон об украинизации, где вводится "языковая полиция" - еще один раздражитель для десятков миллионов русскоязычных украинцев.

Тренд усилий власти постепенно перешел на сужение прав людей, ограничения и запреты, которых не было даже в наиболее кровавые периоды АТО. Это говорит о том, что политики все меньше могут использовать демократический инструментарий, чтобы удержать власть.

Визовый вопрос, который подняли недавно секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер парламента Андрей Парубий – из той же оперы. Миллионам украинцев осложняют въезд в соседнюю державу, где они зарабатывают втрое-вчетверо больше, чем на родине. Эксперты считают, что визы с Россией введут в любом случае – просто этот шаг будет приурочен к "нужному моменту".

Визами по агрессору

Впервые о визовом режиме с РФ парламентарии заговорили еще в октябре прошлого года. Тогда спикер ВР Андрей Парубий заявил, что Рада может рассмотреть соответствующий законопроект. Но с мертвой точки дело не сдвинулось – тогда в кулуарах говорили о том, что власти не хватит голосов для поддержки решения. Пассивную позицию занял и президент Петр Порошенко.

Четкого ответа – что будет в случае введения виз с украинскими заробитчанами в России – дать никто не смог. И вот этой весной тема всплыла опять.

Партия "Народный фронт" опять подняла волнующий вопрос, ее поддержали представители Радикальной партии, "Самопомощи", а также некоторые депутаты от "Блока Петра Порошенко". Те депутаты, которые не поддержали, мотивировали тем, что это негативно отразится на украинцах в оккупированном Крыму.

Разговоры разговорами, но в этот раз дело оказалось куда серьезнее.

1 июня секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с заявлением, что визовый режим нужно ввести как можно быстрее, потому что «вопрос не просто назрел, но уже и перезрел». Поддержал Турчинова и глава СБУ Василий Грицак, заявив что въезд украинцев в Россию и россиян в Украину должен осуществляться на основании загранпаспортов.

Нардеп от БПП Мустафа Джемилев говорит, что через оккупированный Крым материковую часть Украины посещают только граждане с украинскими паспортами, на которых визовый режим не будет распространяться.

"Есть, конечно, неприятные моменты: наши работники, которые работают в России, но с этой стороны у нас война. Поэтому придется считаться с некоторыми издержками", - отметил Джемилев.

Советник министра МВД Зорян Шкиряк также уверен в эффективности визового режима – ведь сейчас формальных причин для недопуска россиян на территорию Украины нет, а визовый режим позволит намного эффективнее контролировать пересечение границы криминальными элементами, «провокаторами» и «агентами Кремля».

Парламентарии планировали проголосовать за введение виз с РФ к моменту вступления в силу безвизового режима с Европейским союзом — до середины июня. Но не успели.

Спикер ВР Андрей Парубий признался, что сейчас идут консультации, и как только найдутся голоса – спикер готов предложить соответствующее постановление об обращении в МИД по поводу введения визового режима.

Целые села заробитчан

Пока на Банковой свято уверены в правильности такого решения, на местах ситуации выглядит иначе.

По разным оценка на территории РФ сейчас находятся от двух до четырех миллионов украинцев. Введение Украиной визового режима не так их пугает, как ассиметричный ход со стороны РФ – а именно введение точно такого же визового режима. О готовности аналогичного ответа Украине уже заявили в МИД России.

А это чревато очередями в посольства и консульства, которых на территории Украины всего пять, разрывом родственных связей и проблемой с заробитчанами. Последних, кстати, сосчитать проблемно – перепись населения не проводилась, данные госпогранслужбы не точные – ведь там фиксируют лишь въезд и выезд, а некоторые категории заробитчан живут там годами. Так что цифры колеблются от двух до четырех миллионов.

Екатерина из Кировоградской области уже шесть лет ездит в Москву на работу – по профессии она швея, в Москве шьет верхнюю одежду для одной из известных торговых марок.

"Семь лет назад я осталась вдовой, с ребенком на руках. Знакомые предложили ехать, ну я и поехала – а куда деваться? Если есть заказы – за месяц можно 25 – 30 тысяч гривен заработать. Где я здесь такую зарплату найду?" - рассказывает женщина.

За годы работы в России, Екатерина купила квартиру в родном райцентре, автомобиль, сейчас учит дочь в ВУЗе. Если введут визы с РФ, Катя готова платить за визу и работать дальше – другого выхода нет.

Анне Евгеньевне уже за 50, два года назад она оставила работу в сельском клубе и уехала в Ростов, домработницей.

"Я, конечно, за Украину, и понимаю, что идет война. Но у сына с невесткой ипотека. Брали кредит в долларах по курсу 8, а отдавать нужно по нынешнему курсу. Невестка поехать не может – двое маленьких детей, сын спину травмировал – вот я собралась и поехала. Работу подыскала одноклассница", - рассказывает женщина.

Некоторые патриотические знакомые попытались ее упрекнуть в непатриотичности – но на все выпады женщина отшучивается, что подрывает экономику агрессора изнутри.

"А что мне делать, если дети не могут каждый месяц стабильно платить банку. Банк забрал все документы, не разрешает оформить субсидию, постоянно угрожает. Дошло до того, что сотрудники банка могут среди ночи явиться, чтобы осмотреть квартиру. Я понимаю, что война, но разве кому-то поможет, что мои дети окажутся на улице?" - говорит Анна Евгениевна.

Виктор из Белой Церкви тоже собирается в Россию. Работает вместе с бригадой по стройкам.

"Жду уже второй год, когда будет работа. Звоню парням туда – говорят, что вроде работа есть, объект взяли, а денег на стройку нет, больше в простое, чем на работе. Сейчас взяли другой объект, вроде что-то обещают. Если позвонят – в конце месяца поеду", - говорит мужчина.

Друзья предлагали Виктору ехать в Европу, но мужчина уверяет – не выдержит тамошних порядков. Работа в Польше или сезонная работа в Финляндии больше напоминает рабство – 12-часовой рабочий день без возможности отдыха или перекура и наличие надсмотрщика работе не способствуют. В России таких проблем нет.

"Мой сосед был в Польше, работал на рыбном заводе - рассказывал какой там ад. Работал с 7 утра и до 9 вечера без выходных. Руки на ночь клал на подушку, чтобы отдыхали, но не успевал отдыхать, спину себе сорвал. А платили столько же, сколько и нам в Питере. Нам работать было по кайфу – мы и отдыхать успевали, и работать, и сдружились с россиянами", - говорит Виктор.

Введение виз многие заробитчане называют попыткой государства обложить их дополнительным налогом. Многие готовы платить, лишь бы и дальше ездить на насиженные места.

Поселения украинцев в России

Журналист из Липецка Евгений Федерякин рассказывает, что в Липецкой области уже появляются целые села из украинских гастарбайтеров.

"Я каждый день иду на работу и встречаю в Липецке группу заробитчан – судя по говору, из западной Украины. Они здесь снимают дом – живут и работают. Для рабочих из Украины в Липецке Рошен купил 20 квартир в городе. Фабрика приостановила работу, а эти квартиры сейчас сдают в аренду липчанам. Более того, у некоторых районах появляются целые села заробитчан – такое есть в Данковском районе. Местная власть уверяет, что село пропадает – местные обленились из-за стабильности. Наша власть прямо говорит украинцам – может, хоть вы наше село поднимете! Отдают землю, заброшенные фермы, открывают кредитные линии. А приезжим приходится локтями двигать, обустраиваться, зарабатывать – человек в экстремальных условиях способен на многое. А потом же приглашают своих, из Украины, на сельскохозяйственные работы", - рассказал Корреспонденту Федерякин.

По его словам только в Липецке официально было зарегистрировано 17 тысяч беженцев. Более 80% из них осели в деревнях. Понемногу к ним подтягиваются соотечественники. И не всегда из оккупированных или прифронтовых территорий.

Мягкий египетский вариант

Будут ли введены визы с РФ – вопрос спорный. Почти все эксперты оценивают шансы, как 50 на 50. После запрета российских соцсетей, власть вполне способна и на такой шаг. Вот только ударит такое решение прежде всего по рядовым украинцам.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не имеет сомнений, что на визовый режим Россия ответит зеркально.

"Какая-то часть украинцев сразу же захочет поменять место жительства – некоторые граждане, не желая терять свои заработки, попросту переедут в Россию. Потерять своих граждан легко, а вот вернуть назад их будет непросто. Власть утешает гастарбайтеров безвизовым режимом с ЕС, но он права на работу не дает. А оформить легальную трудовую визу на работу в странах ЕС – это очень и очень трудно На сайте Минтруда по состоянию на 1 января 2017 года была информация о том, что легально в странах ЕС работают всего 117 тысяч украинцев. Это не миллион и не два миллиона, цифра очень небольшая. Так что государство пока не предоставляет альтернативы украинским заробитчанам. А это значит, что люди сами себе будут искать альтернативу, в пользу РФ", - говорит Охрименко.

С ним согласен политолог Вадим Карасев – по его словам визовое решение вызовет дополнительную нагрузку на украинский рынок труда.

"Введут визовый режим и что? Куда деваться миллионам украинцам, работающим в России? Это все ляжет на плечи правительства и блока Порошенко? Особенно, отсутствие рабочих мест в Украине, что может повлечь за собой народные волнения. Работы в стране по большому счету нет. Предприятия закрываются, повышение минималки стало причиной сокращения рабочих мест, увеличение налога также ударило по рынку труда, тут еще и грядущие перемены в пенсионном фонде. А следствия кто будет устранять? Вопрос открытый", - считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Политолог Алексей Якубин уверен в том, что визовый режим с Россией может положить конец безвизовому режиму с ЕС.

"У нас ведь не полноценный безвизовый режим с ЕС, а всего лишь его либерализация. И если завтра толпы безработных заробитчан из России бросятся в ЕС, мы просто лишимся этой либерализации, имея огромное количество нарушений", - говорит Якубин.

В визовый режим с Россией политолог не верит, называя это "политическими играми".

"Эта инициатива "Народного фронта" - это ловушка радикализма для Петра Порошенко, из которой ему будет сложно вырваться. Точно в такую же ловушку Порошенко угодил с запретом социальных сетей. Такие ловушки радикализма направлены прежде всего на избирателя. «Народный фронт» растерял своих избирателей и рейтинг и пытается усадить в эту же лодку и Порошенко – тогда Президент не сможет разыграть свою ключевую карту: досрочные выборы. Такие предложения поднимаются с политической целью – обвалить рейтинг президента, но они никак не направлены на борьбу или защиту страны", - считает Якубин.

Более оптимистично настроен бывший депутат ВР Тарас Чорновил.

"Если бы мы еще год или два назад попробовали ограничить работу российских сайтов или заговорили о визах с РФ – нас бы не поняли, вплоть до того, что ввели бы санкции против Украины. Сейчас это решение созрело само собой – у Киева появилась уверенность на международной арене, у нас есть боеспособная армия, выработалась некоторая системность в работе СБУ, мы пережили несколько серьезных внутренних кризисов. Плюс поменялась и риторика европейских партнеров – если раньше нас просили не дразнить «соседа», то сейчас разговоры о визовом режиме с РФ в Европе воспринимают нормально. Поэтому можем принимать такие решения. Заговорили об этом только сейчас – когда в силу вступило соглашение с ЕС об отмене визового режима. Безвиз, конечно, права работать в странах ЕС не дает, но он существенно упрощает процедуру поиска работы, получения приглашения, оформления рабочей визы и выезда за рубеж. Например, та же Польша официально заявила, что могла бы дать работу двум миллионам украинцев", - говорит Чорновил.

По его словам, визовый режим с РФ будет введен уже в следующем году, причем это будет не стандартный "шенгенский" формат, а более мягкий.

"Визовый режим есть разный – но почему-то, когда речь о нем заходит – все думают о шенгенских визах. Давайте возьмем египетский визовый режим – там виза ставится по прилету в аэропорту. Все мы помним очереди в посольствах за шенгенской визой. Есть еще американская виза – когда виза не дает права въезда в страну, а дает только право на встречу с американским таможенником. Я думаю, визовый режим с РФ будет в духе египетского сценария", - рассказал Тарас Чорновил.

Что касается украинских заробитчан в России – у многих с этим проблем не будет. Специалистам и нужным людям российские визы будут приносить "на блюдечке с голубой каемочкой".

Раздача "паспортов" ЛДНР

Председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко уверяет, что данным шагом украинское правительство увеличит численность жителей Л/ДНР.

"Ввести визовый режим можно - для этого достаточно Верховной Раде принять соответствующее постановление, а Кабинету Министров и ряду ведомств обеспечить его выполнение. Можно просчитать и дальнейшие шаги России. Если сравнивать количество россиян, желающих пересечь границу с Украиной, с украинцами, желающими пересечь границу с РФ, то соотношние составит 1:8. Ну, не привлекает сейчас Украина большинство россиян, не могут они понять и осознать все прелести нашего "достоинства". А вот украинцы едут туда на заработки - при этом многие украинцы из западных областей, среди них немало тех, кто поддерживал Майдан. Теперь представьте ситуацию, если Россия в ответ вводит визовый режим с Украиной. Всем украинцам предложат в короткий срок или покинуть территорию, или урегулировать визовые вопросы. Часть украинцев, конечно же, вернется домой с далеко не патриотическими настроениями. А вот большая часть – около 75% останутся. В течение месяца Федеральная миграционная служба РФ проведет показательные акции по депортации тех, кому не повезло. А дальше появятся ловкие молодые люди, которые одномоментно по всей России будут предлагать работникам выход – за небольшую плату оформить гражданство ДНР и ЛНР (не случайно Путин признал документы этих «республик»). Как вы думаете, на сколько тысяч человек увеличится население самопровозглашенных республик? И как будут выглядеть сюжеты не только у Соловьева или Бабаяна, но и на европейских каналах, в которых заробитчанин из Коломыи, приехавший в Тюмень будет рассказывать, как он разочаровался в Украине и как ему захотелось стать гражданином ДНР? Также не совсем ясно, что будет с крымчанами – одни оформили российское гражданство, другие - нет" - говорит Бондаренко.

По мнению политолога, украинские политики не думают о таком развитии сюжета. Им нужна не эффективная политика, а эффектная картинка - чтобы избиратель не задумывался над сутью, а посмотрел, послушал и сказал: "Какой мудрый человек! Сразу видно - патриот! Так им, москалям!"

В действиях власти нет никакой логики, а есть желание имитировать бурную деятельность, чтобы не подозревали в отсутствии патриотизма.

По словам Константина Бондаренко и блокада, и запрет соцсетей и возможный визовый режим – все это звенья одной цепи – отсутствия стратегического мышления и способности моделировать ситуацию.

"Как тут не вспомнить поговорку: назло врагам – козу продам, чтобы дети молоко не пили", - отмечает политолог.

Источник: korrespondent.net