В Черновцах разбился рейсовый автобус, есть жертвы

В Черновцах рейсовый автобус попал в ДТП, передает местное издание Bukinfo со ссылкой на патрульную полицию.
Сообщается, что авария произошла на выезде из города – столкнулись рейсовый автобус Neoplan и микроавтобус Mercedes Sprinter.
В результате аварии по дороге в больницу умер водитель микроавтобуса. Также медики госпитализировали пострадавших двух водителей рейсового автобуса Neoplan и проводницу.
По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали в этой аварии.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Ставропольском крае РФ два человека погибли и еще 27 пострадали в ДТП с участием автобуса Neoplan и легковушки ВАЗ 2110.
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Источник: korrespondent.net