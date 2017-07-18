Представительство Порошенко в Крыму отменило прием граждан

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, расположенное в Херсоне, заявило о временном прекращении приема граждан. Как сообщили в пресс-службе ведомства, представительство закрыли из-за противоправные действия со стороны агрессивно настроенных участников акции так называемого "Общественного совета по вопросам Крыма".

Такое решение приняли из соображений безопасности и существования угрозы жизни и здоровью граждан и сотрудников.

"Просим граждан, которые действительно нуждаются в помощи, отнестись с пониманием к ситуации и обращаться в представительство на электронную почту predstavnytstvo.ark@gmail.com или через сеть Skype – аккаунт ppu_ark", – отметили в ведомстве.

Напомним, два года назад в Херсоне неизвестные устроили взрыв возле представительства президента Украины в АР Крым.

Источник: korrespondent.net