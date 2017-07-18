В Турции арестовали главу отделения Amnesty International

Руководительница турецкого отделения Amnesty International (AI) Идил Эсер и еще пять правозащитников, среди которых один немец и один швед, останутся до окончания следствия в изоляторе временного содержания. Такое решение принял суд в Стамбуле утром вторника, 18 июля.

Еще четырех человек отпустили до завершения следственных действий под подписку о невыезде. Правозащитникам инкриминируют поддержку некой террористической организации без членства в ней. О какой террористической группировке идет речь, не сообщается.

Напомним, все десять правозащитников были задержаны 5 июля во время семинара в Стамбуле под названием "Цифровая безопасность и информационный менеджмент". Граждане Германии и Швеции выступали на мероприятии в качестве приглашенных докладчиков.

Ранее власти Турции арестовали главу отделения Amnesty International в этой стране Танера Кылыча.

Источник: korrespondent.net