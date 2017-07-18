В Чернобыльской зоне задержали сталкера из Москвы

В Чернобыльской зоне силовики вместе с пограничниками обнаружили 20-летнего россиянина, который незаконно проник вне контрольно-пропускных пунктов для экстремального туризма. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области во вторник, 18 июля.

На задержанного, жителя Москвы, составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Иванковский районный суд для принятия решения.

Ранее в полиции отчитались, что за полгода в Чернобыльской зоне задержали 144 сталкеров.

Источник: korrespondent.net