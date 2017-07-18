На Яворовском полигоне повесился офицер

В понедельник, 17 июля, в лесополосе на территории Яворовского полигона во Львовской области обнаружили повешенным тело офицера, находившегося на обучении оперативного резерва первой очереди от одной из воинских частей ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Международного центра миротворчества и безопасности на своей странице в Facebook.

"Предварительно признаков насильственной смерти обнаружено не было, а причиной гибели военнослужащего наиболее вероятно является совершение им самоубийства", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот военнослужащий с 27 марта 2017 года находился в розыске.

По данному факту назначено служебное расследование. Военная прокуратура Львовского гарнизона проводит следственные действия.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине на начало июня 2017 года было зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО на Донбассе. Такие данные озвучил глава МВД Арсен Аваков.

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Источник: korrespondent.net