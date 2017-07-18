В Минске обсудят заявление Захарченко о новом "государстве"

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе завтра на заседании в Минске поставит на обсуждение заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании нового "государства" – Малороссия.

Об этом в эфире 112 Украина заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Евгений Марчук.

"Сегодняшнее заявление Захарченко в принципе блокирует на завтра вообще переговорный процесс. Потому что завтра, какой бы ни была повестка дня, та, что ОБСЕ предложит, или если мы ее можем отредактировать, то мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко. Потому что если происходит такое заявление, это означает, что не о чем дальше говорить", – сказал Марчук.

Он предположил, что сегодняшнее заявление Захарченко скоординировано с Москвой "после всех неудач России и с Европой, и с США, того, что они планировали, и с Францией, в Брюсселе".

"Я ожидаю сейчас в связи с такими обстоятельствами каких-то ходов российской стороны как раз по блокированию вообще минского переговорного процесса, но они будут делать это так, будто здесь не виноваты. Не Россия же заявила, а Захарченко", – резюмировал Марчук.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня глава ДНР Александр Захарченко заявил о создании "государства" Малороссия со "столицей" в Донецке. Он предложил жителям Украины единственный мирный выход – "переучреждение страны".

Источник: korrespondent.net