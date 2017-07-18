Ливень парализовал движение транспорта в Стамбуле

В Стамбуле в ночь на вторник, 18 июля. прошли сильные ливни, которые парализовали автомобильное движение и работу общественного транспорта.

"Из-за затопления улиц образовались заторы и частично приостановлена работа общественного транспорта", – сообщает Hurriyet.

Heavy rainfall paralyzes life in Istanbul https://t.co/PzjJwQLGhG pic.twitter.com/ihSN3EV0xF — Hürriyet Daily News (@HDNER) 18 июля 2017 г.

По данным СМИ, автомобили не могли двигаться по затопленным улицам – заблокированы главные транспортные артерии города.

Istanbul hit by heavy rainfall, flash floods https://t.co/tPE7ScVwDN pic.twitter.com/YY6JjkEVtF — Hürriyet Daily News (@HDNER) 18 июля 2017 г.

Также несколько станций метро затопило, в результате чего были отменены и поезда.

Istanbul metro flooded after heavy rainfall https://t.co/qhZfcZSji5 pic.twitter.com/nGrSIY3HL0 — Hürriyet Daily News (@HDNER) 18 июля 2017 г.

Напомним, недавно в Одессе на Деволановском спуске во время ливня поток воды смыл асфальт.

Источник: korrespondent.net