Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2017, вторник, 13:59
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,23
18. 07. 2017

Ливень парализовал движение транспорта в Стамбуле

В Стамбуле в ночь на вторник, 18 июля. прошли сильные ливни, которые парализовали автомобильное движение и работу общественного транспорта.

"Из-за затопления улиц образовались заторы и частично приостановлена работа общественного транспорта", – сообщает Hurriyet.

Heavy rainfall paralyzes life in Istanbul https://t.co/PzjJwQLGhG pic.twitter.com/ihSN3EV0xF

— Hürriyet Daily News (@HDNER) 18 июля 2017 г.

По данным СМИ, автомобили не могли двигаться по затопленным улицам – заблокированы главные транспортные артерии города.

Istanbul hit by heavy rainfall, flash floods https://t.co/tPE7ScVwDN pic.twitter.com/YY6JjkEVtF

— Hürriyet Daily News (@HDNER) 18 июля 2017 г.

Также несколько станций метро затопило, в результате чего были отменены и поезда.

Istanbul metro flooded after heavy rainfall https://t.co/qhZfcZSji5 pic.twitter.com/nGrSIY3HL0

— Hürriyet Daily News (@HDNER) 18 июля 2017 г.

Напомним, недавно в Одессе на Деволановском спуске во время ливня поток воды смыл асфальт. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.