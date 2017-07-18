Медведчук: Восстановлением экономики должны заниматься украинцы

Управлением Украиной и восстановлением экономики должны заниматься отечественные профессионалы – антикризисные менеджеры, эффективные управленцы. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

По его словам, экс-министр финансов американка Наталия Яресько оставила после себя невыгодные Киеву финансовые соглашения и обязательства, а также баснословные долги. Деятельность экс-министра экономики Айвараса Абромавичюса, литовского предпринимателя, оказалась разрушительной для украинской экономики.

Также не имеющий даже профильного образования экс-руководитель Минздрава Александр Квиташвили не только не приступал к реформам, но и фактически похоронил остатки отечественной медицины.

"Однако проблема в том, что нынешней власти грамотные специалисты не нужны – ей нужны шоумены, в совершенстве овладевшие искусством пиара", – считает Медведчук.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов в госуправление, назвав тенденцию привлечения иностранных специалистов "злоупотреблением".

Источник: korrespondent.net