При Кабмине создали Совет премьер-министров

Правительство Украины создало новый консультативный орган – Совет премьер-министров. Соответствующее предложение премьер-министра Владимира Гройсмана было поддержано в ходе торжественного заседания по случаю 100-летия Кабинета министров во вторник, 18 июля.

"У меня появилась только что такая мысль, что в это столетие нужно создать – если на это будет ваше согласие – Совет премьер-министров…. Предлагаю создать соответствующий консультативный совет протокольным решением", – сказал Гройсман. После это предложение было поддержано, сообщают Українські новини.

По мнению премьера, на заседаниях данного совета можно будет рассматривать самые стратегически важные вопросы для развития Украины. Также он считает, что совет может стать хорошей площадкой для обмена опытом.

Отметим, на торжественном заседании по случаю 100-летия Кабинета министров, кроме нынешнего премьер-министра, присутствовали, в частности, бывшие руководители правительства разных времен – Арсений Яценюк, Леонид Кучма, Евгений Марчук, Юрий Ехануров, Анатолий Кинах. В то же время еще два экс-премьера – Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко – на мероприятии не были.

Ранее Гройсман заявил, что украинское правительство намерено реформировать 10 действующих министерств в Кабмине.

Источник: korrespondent.net