В Польше задержали украинцев за незаконное изготовление сигарет

В Польше неподалеку от Варшавы правоохранители задержали трех человек, у которых изъяли 145 тысяч штук сигарет и более 300 кг резаного табака. Как сообщает пресс-служба варшавской полиции, среди задержанных 34-летняя гражданка Польши, а также двое граждан Украины – 21-летний и 38-летний мужчины.

В подвале арендованного дома обнаружена производственная линия для изготовления сигарет, упаковочные машинки, наклейки для блоков сигарет, а также картонные коробки для упаковки.

"Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовление и хранением табачных изделий. Потери государственной казны Польши в связи с неуплатой акцизного сбора могли составить 500 тысяч злотых (почти 140 тысяч долларов – ред.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд по представлению прокуратуры арестовал задержанных на три месяца.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне полиция Польши задержала подозреваемых в убийстве гражданки Украины, тело которой нашли в водоеме близ села Бродзица в Люблинском воеводстве. К совершению этого преступления оказались причастны трое украинцев.

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Источник: korrespondent.net