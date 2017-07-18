Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2017, вторник, 15:31
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
18. 07. 2017

В Польше задержали украинцев за незаконное изготовление сигарет

В Польше неподалеку от Варшавы правоохранители задержали трех человек, у которых изъяли 145 тысяч штук сигарет и более 300 кг резаного табака. Как сообщает пресс-служба варшавской полиции, среди задержанных 34-летняя гражданка Польши, а также двое граждан Украины – 21-летний и 38-летний мужчины.

В подвале арендованного дома обнаружена производственная линия для изготовления сигарет, упаковочные машинки, наклейки для блоков сигарет, а также картонные коробки для упаковки.

"Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовление и хранением табачных изделий. Потери государственной казны Польши в связи с неуплатой акцизного сбора могли составить 500 тысяч злотых (почти 140 тысяч долларов – ред.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд по представлению прокуратуры арестовал задержанных на три месяца.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне полиция Польши задержала подозреваемых в убийстве гражданки Украины, тело которой нашли в водоеме близ села Бродзица в Люблинском воеводстве. К совершению этого преступления оказались причастны трое украинцев.

В Польше с погоней задержали украинца и грузина

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.