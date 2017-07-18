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18. 07. 2017

ВОЗ: Украина по детской вакцинации в ТОП-8 худших

В 2016 году в восьми странах мира - в Центральноафриканской Республике, Чаде, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Украине - прививки от дифтерии, столбняка и коклюша получили менее 50 процентов детей. Об этом сказано в отчете ВОЗ, сообщает УНИАН.

Эксперты учреждений системы ООН крайне обеспокоены такой ситуацией. Они напомнили всем государствам и родителям, что вакцинация является безопасным, эффективным и дешевым способом защиты детей от опасных инфекционных заболеваний. 

"Большинство детей, не получивших прививок, оказались вне системы здравоохранения", - сказал директор Департамента по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам ВОЗ Жан-Мари Окво-Беле. 

"Эти дети в большинстве случаев не имеют доступа и к другим основным медицинским услугам. Если мы намерены повысить планку в деле иммунизации во всемирном масштабе, то мы должны сделать так, чтобы медицинскими услугами смогли пользоваться, в первую очередь, те, кто сейчас лишен доступа к ним", - добавил представитель ВОЗ. 

Эксперты ООН напомнили, что сегодня благодаря иммунизации ежегодно удается спасать от гибели из-за дифтерии, столбняка, коклюша и кори примерно 2-3 миллионов детей в год.

В прошлом году почти 13 миллионов младенцев оказались не защищены от опасных инфекций

В 2016 году 12, 9 миллионов младенцев во всем мире - один из десяти новорожденных - не получили ни одной прививки. А это означает, что эти дети не защищены от многих опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к их гибели в раннем детстве. Об этом сообщили из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 70 раз выросла заболеваемость корью.
 
Украина последняя в Европе по уровню вакцинации

Источник: korrespondent.net
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