Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил об образовании нового государства Малороссия со столицей в Донецке и флагом Богдана Хмельницкого.
Захарченко видит Малороссию в границах всей Украины, кроме Крыма, в ее конституции - внеблоковый статус и курс на восстановление связей с Россией, а также отказ от погашения долгов нынешних властей.
Новость о создании Малороссии удивила всех от самопровозшлашенной ЛНР, до России и Германии. Киев видит абхазский сценарий, Луганск отмежевался от этой идеи, усомнившись в ее целесообразности, Москва говорит о противоречии минским соглашениям, а Европа осуждает.
Что думают сами жители ДНР - Корреспондент.net собрал мнения дончан.
Менять паспорта и выплачивать долги Киева
Та часть жителей Донецка, которая серьезно восприняла новость об образовании Малороссии, сетует на то, что вновь придется стоять в очередях за новыми паспортами и автомобилными номерами.
При этом говорят, что это отработаная схема по "распилу" денег на новые документы.
Многих дончан взолновал вопрос, придется ли им оплачивать долги Киева перед МВФ и стоит ли менять рубли на гривны.
Cмотрите фотогалерею: Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?
Война с ЛНР или возвращение в Украину
О том, что Донецк хочет поглотить Луганск говорят давно и сейчас это предположение вновь всплыло. Некоторые также допускают войну между ДНР и ЛНР.
Также популярно мнение, что Донбасс таким образом хочет вернуться в Украину. В шутку пишут о необходимости шаровар, пампушек, вышитых рушников и прочих атрибутов украинской культуры.
Cмотрите фотогалерею: Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?
Это хорошо и ожидаемо
Часть жителей Донецка поддерживают идею Захарченко о Малороссии. Большинство из них позитивно реагируют на объединение с ЛНР, но также ожидают, что конечный пункт - вхождение в состав РФ.
Многих утомило отсутствие перемен, поэтому радуются хоть каким-то подвижкам. Гораздо реже встречаются те, кто прямо говорит о нежелании перемен, а не отшучивается.
Cмотрите фотогалерею: Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?
Глупость и популизм
Львиная доля комментаторов из Донецка подняла на смех заявление главы ДНР о создании Малороссии.
Пишут также, что это совсем непродуманный и глупый популизм или советуют закусывать.
Cмотрите фотогалерею: Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?
Источник: korrespondent.net