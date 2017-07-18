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18. 07. 2017

Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил об образовании нового государства Малороссия со столицей в Донецке и флагом Богдана Хмельницкого.

Захарченко видит Малороссию в границах всей Украины, кроме Крыма, в ее конституции - внеблоковый статус и курс на восстановление связей с Россией, а также отказ от погашения долгов нынешних властей.

Новость о создании Малороссии удивила всех от самопровозшлашенной ЛНР, до России и Германии. Киев видит абхазский сценарий, Луганск отмежевался от этой идеи, усомнившись в ее целесообразности, Москва говорит о противоречии минским соглашениям, а Европа осуждает.

Что думают сами жители ДНР - Корреспондент.net собрал мнения дончан. 

Менять паспорта и выплачивать долги Киева

Та часть жителей Донецка, которая серьезно восприняла новость об образовании Малороссии, сетует на то, что вновь придется стоять в очередях за новыми паспортами и автомобилными номерами.

При этом говорят, что это отработаная схема по "распилу" денег на новые документы.

Многих дончан взолновал вопрос, придется ли им оплачивать долги Киева перед МВФ и стоит ли менять рубли на гривны.

Cмотрите фотогалерею: Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?

Война с ЛНР или возвращение в Украину

О том, что Донецк хочет поглотить Луганск говорят давно и сейчас это предположение вновь всплыло. Некоторые также допускают войну между ДНР и ЛНР.

Также популярно мнение, что Донбасс таким образом хочет вернуться в Украину. В шутку пишут о необходимости шаровар, пампушек, вышитых рушников и прочих атрибутов украинской культуры.

Cмотрите фотогалерею: Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?

Это хорошо и ожидаемо

Часть жителей Донецка поддерживают идею Захарченко о Малороссии. Большинство из них позитивно реагируют на объединение с ЛНР, но также ожидают, что конечный пункт - вхождение в состав РФ.

Многих утомило отсутствие перемен, поэтому радуются хоть каким-то подвижкам. Гораздо реже встречаются те, кто прямо говорит о нежелании перемен, а не отшучивается.

Cмотрите фотогалерею: Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?

Глупость и популизм

Львиная доля комментаторов из Донецка подняла на смех заявление главы ДНР о создании Малороссии.

Пишут также, что это совсем непродуманный и глупый популизм или советуют закусывать.

Cмотрите фотогалерею: Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?

Источник: korrespondent.net
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