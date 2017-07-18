Посол: Польша навязывает Киеву свое видение истории

Польша пытается навязать Украине свое видение чувствительных исторических событий, учитывая отсутствие в Украине собственной оценки прошлого. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Европейской правде.

"Нам для самих себя, не для Польши, нужно лучше знать свою историю, объективно оценив позицию тех или иных военных формирований, участвовавших во Второй мировой войне", – сказал он.

При этом Дещица отметил, что польское общество намного лучше украинского осведомлено в вопросах истории, что влияет и на политику.

"Поэтому нам, прежде всего, нужно выработать свою позицию и свою оценку. Чтобы не было вакуума в оценке собственного прошлого", – сказал он.

Посол подчеркнул, что если существует вакуум, всегда будут попытки кого-то другого заполнить его. "То со стороны Советского Союза, или России, или Польши, которые пытаются навязать нам свою точку зрения. Чем быстрее мы придем к собственной оценке, тем сильнее будут наши позиции", – пояснил Дещица.

Ранее заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявлял, что обвинения в адрес польских властей в попытках блокирования евроинтеграции Украины являются элементом гибридной войны.

Источник: korrespondent.net