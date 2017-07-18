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18. 07. 2017

В ДНР поставили под сомнение план по Малороссии

Постоянный полномочный представитель ДНР Денис Пушилин заявил, что инициатива Александра Захарченко о создании "Малороссии" является дискуссионной и неоднозначной.

Об этом передает подконтрольное сепаратистам Донецкое агентство новостей.

"Вопрос дискуссионный, и мы должны знать мнение общества. Что касается правовых аспектов - нормативных актов нет, политических задач в этом направлении перед парламентами ДНР и ЛНР не стоит. На данный момент это лишь идея, которая пока воспринимается весьма неоднозначно и в ЛНР, и ДНР, и в Российской Федерации", - заявил Пушилин.

Создание нового "государства" назвали несвоевременным и в ЛНР. Такую мысль высказал Владислав Дейнего, представитель ЛНР на переговорах в Минске.

В свою очередь представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко заявила, что заявление Захарченко - это попытка отвлечь внимание от темы освобождения заложников и безопасности на Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Террористов и психопатов не комментирую. Почему именно сейчас эти феерические заявления от главаря боевиков? Ну, может была жаркая неделя, возможно, завезли традиционную российскую гуманитарку с традиционным русским продуктом и "вожди" перепили. Их заявления - вопрос к психиатрам и прокурорам, которые весь этот террористический бред должны собирать в одно дело о разжигании межнациональной розни, покушение на территориальную целостность страны", - отметила Геращенко.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что готовы к активной фазе боевых действий, чтобы защитить Малороссию.

Дончане о Малороссии: Возвращаемся в Украину?

Источник: korrespondent.net
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