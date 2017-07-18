Россия открестилась от Малороссии: Нарушает Минск

Заявление Захарченко о создании Малороссии не согласуется с минским процессом по урегулированию конфликта на Донбассе. Такое заявление сделал полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", - сказал он журналистам во вторник.

"Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики", - сказал Грызлов.

Кроме того, он считает, что эта инициатива является ответом на "провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков".

Напомним, ранее Порошенко заявил, что проект "Новороссия" похоронен, и Украина восстановит суверинитет на Донбассе и в Крыму.

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Источник: korrespondent.net