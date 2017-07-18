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18. 07. 2017

В Кабмине озвучили новую задачу Украины по евроинтеграции

Следующей задачей Киева является начало переговоров о вхождении Украины в Шенгенскую зону. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Одна из задач, которую мы для себя ставим, – это начало диалога о приобщении Украины к Шенгенской зоне", – сказала она.

Также, по ее словам, необходимо вести переговоры о "дорожных картах" по либерализации доступа украинских услуг на рынок ЕС и их услуг – в Украину. Так, Киеву и Брюсселю нужно согласовать "дорожные карты" по телекоммуникационным, почтовым, финансовым услугам, морским перевозкам, а также провести переговоры о доступе на цифровой рынок.

При этом Климпуш-Цинцадзе не считает необходимым вести переговоры по либерализации условий движения рабочей силы и считает более важным, сосредоточится на создании возможностей для реализации граждан Украины на родине.

Напомним, в мае президент Петр Порошенко заявил, что намерен сделать все для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.

Источник: korrespondent.net
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