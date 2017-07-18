Очередей между материковой Украиной и Крымом, как свидетельствуют веб-камеры на административной границе Херсонской области с полуостровом, нет.

Со вчерашнего вечера российские СМИ сообщают со ссылкой на ФСБ по Крыму, что на контрольно-пропускных пунктах со стороны материковой Украины выстроились километровые очереди.

"Визуально наибольшее количество автомобилей отмечается в пункте пропуска Чонгар с украинской стороны, здесь более 70 автомобилей. Это в основном туристы, которые едут в Крым", - говорили в ФСБ, отмечая, что украинцы стоят по десять часов в очередях.

Сегодня крымские власти объявили, что Киев начал четвертую блокаду Крыма - туристическую.

Глава крымского межнационального комитета РФ Заур Смирнов, ссылаясь на "источники из числа служащих госпогранслужбы Украины", заявил, что пограничники получили указание препятствовать украинским туристам.

"Такие меры продиктованы страхом того, что украинцы увидят реальную обстановку в Крыму, где царит межнациональное согласие. Мы рады видеть украинских туристов в Крыму..., но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", - подчеркнул чиновник. Позже днем многие российские СМИ выпустили статьи о том, как украинские власти не пускают граждан отдыхать в Крыму. При этом, такие издания как Известия и Вести, выпустили видеосюжеты с кадрами длинных очередей на въезде в Крым. Cмотрите фотогалерею: На админгранице с Крымом "исчезли" очереди RT проиллюстрировал очереди на КПП Чонгар фотографией жителя Крыма, которую он выложил в Instagram еще 14 июня. Cмотрите фотогалерею: На админгранице с Крымом "исчезли" очереди Но если посмотреть на трансляции с веб-камер, которые установлены на КПП Чонгар, Каланчак и Чаплинка, то очередь в данный момент не доходит и до десяти автомобилей. Cмотрите фотогалерею: На админгранице с Крымом "исчезли" очереди

Источник: korrespondent.net