В ДНР объявили государственным "малоросский язык"

В ДНР так называемый вице-премьер и министр доходов и сборов Александр Тимофеев сообщил, что одним из государственных языков Малороссии будет "малороссийский язык". Об этом сообщает РИА Новости.

"Малороссия - многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков", - привел Тимофеев выдержку из конституционного акта нового государства.

ТакжеТимофеев рассказал, что Малороссия будет федеративным государством и "правопреемницей Украины".

"Само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", - пояснил представитель ДНР.

Напомним, о создании нового государства Александр Захарченко объявил 18 июля. Он объяснил, что в Донецке исходили из того, что "Донецкая Народная Республика", наряду с "Луганской Народной Республикой", остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть".

В то же время в России считают, что заявление Захарченко не согласуется с минским процессом по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net