СМИ: К убийству Шеремета причастны АТОшники

Издание Страна.ua к годовщине убийства Павла Шеремета со ссылкой на свои источники в следствии привело основные версии преступления.

"Общий вывод такой. Заказчики и мотивы преступления до сих пор не установлены, но относительно исполнителей уже есть существенные подвижки. Их след ведет к участникам добровольческих батальонов, воевавших в АТО", - пишет издание.

По словам источника Страны в следственном управлении ГУНП в городе Киеве, в результате экспертизы удалось с большой точностью определить, какое взрывное устройство было использовано.

По словам полицейских экспертов - мина была самодельной, но с фабричными элементами. В переводе с профессионального сленга это означает, что взрывное устройство для убийства Павла Шеремета было переделано из стандартной противопехотной мины.

Также известно, что за журналистом перед его убийством следило как минимум две группы. Первая группа – киллеры, готовившие покушение на журналиста. Эти лица публично до сих пор не названы, но именно они фигурируют на нескольких видео, обнародованных вскоре после убийства. А вероятную причастность убийц Павла Шеремета к добровольческим батальонам правоохранительные органы отрабатывали особенно тщательно. В 2016 году следователи запросили у суда разрешения на отслеживание контактов в селах Юрьевка и Урзуф Мангушского района Донецкой области . Однако идет ли речь о представителях полка "Азов" - неясно, так как в 2016 году в этом селе базировались не только бойцы этого полка, но и других добробатов, в том числе "Правого Сектора". Источники Страны в полиции говорят, что причастность киллеров к добробатам уже установленный факт. Но информация о том, что убийцы из полка "Азов" - не подтвердилась. Также группа убийц Шеремета могла быть причастна к взрыву в Мариуполе. По словам источников "Страны" в Генпрокуратуре и СБУ, рассматривается версия, что киллеры, убившие Павла Шеремета, также взорвали полковника СБУ Александра Хараберюша 31 марта 2017 года в Мариуполе. Дело Шеремета: Порошенко требует отчета силовиков "Взрывное устройство сработавшее в "Тойоте" Хараберюша – точно такое-же, как в машине Шеремета. Также в распоряжении следствия по Хараберюшу есть копия видеозаписи, на которой виден момент закладки мины под его машину. Закладывала женщина одетая в батник с накинутым на голову капюшоном. Ее походка – один-в-один с женщиной – киллером Шеремета", - говорится в сообщении. Впрочем, другие источники "Страны" в следственной группе говорят, что четких доказательств связи нет. "Страна" продолжает следить за ситуацией вокруг расследования убийства Шеремета. В ближайшее время мы подготовим статью об основных версиях по заказчикам этого преступления. Напомним, ранее сообщалось, что для расследования дела Шеремета пригласят зарубежного следователя. Луценко признал ошибку в расследовании убийства Шеремета

Источник: korrespondent.net