Пожары в Хорватии: Украина направила спасателей

Украина направила в Черногорию самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров.

"ГСЧС направляет пожарный самолет Ан-32П для предоставления помощи в тушении крупных лесных пожаров на территории Республики Черногории", - говорится в сообщении службы.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории. Запрос от черногорских властей поступил 18 июля.

Пожары бушуют вокруг городов всего Адриатического побережья и быстро распространяются из-за сильного ветра. Власти просят людей в Сплите оставаться в помещениях.

Самая сложная ситуация на юго-востоке от Сплита, недалеко от курортного района Подстрана. К счастью, люди сумели не допустить огонь к жилым районам. Окружающие города Солин и Кастела из-за пожаров остались без электроснабжения.

С пламенем борются сотни спасателей, военных и добровольцев. Работу им осложняет сильная жара, которая порой достигает более 30 градусов.

Власть Хорватии попросила международное сообщество помочь в тушении пожаров, а в соцсети Facebook даже появилась кнопка тревоги, чтобы сообщить спасателям, если человек попал в зону поражения. Этой же кнопкой человек может сообщить о том, что он в безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что пожары в лесах Херсонщины вызваны поджогами.

В Черногории эвакуируют туристов из-за лесных пожаров