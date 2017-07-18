Пожары в Хорватии: Украина направила спасателей

Украина направила в Черногорию самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров.
"ГСЧС направляет пожарный самолет Ан-32П для предоставления помощи в тушении крупных лесных пожаров на территории Республики Черногории", - говорится в сообщении службы.
Соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории. Запрос от черногорских властей поступил 18 июля.
Пожары бушуют вокруг городов всего Адриатического побережья и быстро распространяются из-за сильного ветра. Власти просят людей в Сплите оставаться в помещениях.
Самая сложная ситуация на юго-востоке от Сплита, недалеко от курортного района Подстрана. К счастью, люди сумели не допустить огонь к жилым районам. Окружающие города Солин и Кастела из-за пожаров остались без электроснабжения.
С пламенем борются сотни спасателей, военных и добровольцев. Работу им осложняет сильная жара, которая порой достигает более 30 градусов.
Власть Хорватии попросила международное сообщество помочь в тушении пожаров, а в соцсети Facebook даже появилась кнопка тревоги, чтобы сообщить спасателям, если человек попал в зону поражения. Этой же кнопкой человек может сообщить о том, что он в безопасности.
Источник: korrespondent.net