Захарченко утвердил "флаг Малороссии"

Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о флаге Малороссии. Об этом сообщает Интерфакс.

"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого", — сказал он.

Напомним, о создании нового государства со столицей в Донецке Захарченко заявил 18 июля.

В этот же день министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев уточнил, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. Он отметил, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения.

Флаг (личная хоругвь) Богдана Хмельницкого хранится в шведском Музее армии в Стокгольме. Флаг представляет собой коричневое полотнище с "откосом", направленным вверх. В центре на белом фоне изображены золотые шестиконечные звезды, крест, серебряный полумесяц и буквы аббревиатуры, которые означают "Богдан Хмельницкий — Гетман Его Королевской Милости Войска Запорожского".

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР объявили государственным "малоросский язык".

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Источник: korrespondent.net