Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2017, вторник, 20:03
+20°C
Завтра +22°C
+20°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
18. 07. 2017

Захарченко утвердил "флаг Малороссии"

Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о флаге Малороссии. Об этом сообщает Интерфакс.

"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого", — сказал он.

Напомним, о создании нового государства со столицей в Донецке Захарченко заявил 18 июля.

В этот же день министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев уточнил, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. Он отметил, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения.

Флаг (личная хоругвь) Богдана Хмельницкого хранится в шведском Музее армии в Стокгольме. Флаг представляет собой коричневое полотнище с "откосом", направленным вверх. В центре на белом фоне изображены золотые шестиконечные звезды, крест, серебряный полумесяц и буквы аббревиатуры, которые означают "Богдан Хмельницкий — Гетман Его Королевской Милости Войска Запорожского".

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР объявили государственным "малоросский язык".

Россия открестилась от Малороссии: Нарушает Минск

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.