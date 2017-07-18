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18. 07. 2017

Украина на четверть увеличила экспорт оружия

Госконцерн "Укроборонпром" в 2016 году увеличил производственные мощности, обеспечив 100% выполнение гособоронного заказа и увеличил экспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома. 

"За прошлый год мы увеличили экспорт на 25% - с $570 млн к 770. При этом мы полностью выполняем внутренние заказы и обеспечиваем отечественные силовые структуры необходимым", - сказал замгендиректора по развитию Концерна Артур Херувимов.

Он добавил, что такой результат был достигнут благодаря системной работе на международных рынках и сотрудничеству с международными партнерами.

Напомним, ранее сообщалось, что Укроборонпром испытал партию обновленных САУ.

Источник: korrespondent.net
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