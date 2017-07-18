СМИ: Сын Трампа общался с посредником из РФ

Следователи офиса Спецпрокурора Минюста США установили личность восьмого участника скандальной встречи между Трампом-младшим и русскими для получения компромата на Хиллари Клинтон. Об этом сообщает CNN.

"Восьмое лицо было идентифицировано прокурорами, и мы полностью сотрудничаем с ними в рамках расследования. Мы отказываемся пока называть его имя (восьмого лица - ред.), Чтобы сохранить целостность расследования", - рассказал адвокат до сих пор неназванного участника встречи Скотт Белбер.

По словам адвоката, следователи пока не встречались с его клиентом.

Между тем, источники телеканала описывают восьмого участника встречи как официального представителя семьи российского миллиардера азербайджанского происхождения Арасена Агаларова, который имеет связи с президентом России Владимиром Путиным. Агаларов ранее также имел бизнес в сфере недвижимости с Трампами, кроме того, помогал организовывать конкурс "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году.

Версию о том, что неназванная восьмая лицо представляла интересы семьи российского миллиардера, подкрепляет тот факт, что Скотт Белбер является адвокатом сына Агаларова, Эмина, который также был женат на дочери президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Кроме того, Эмин знаком с американским публицистом Робом Голдстоуном, который собственно и инициировал встречу с Трампом-младшим.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Трампа встречался с советским шпионом.

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Источник: korrespondent.net