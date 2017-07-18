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18. 07. 2017

Публицист из США вызвал Путина на бой по дзюдо

Редактор блога по вопросам нацбезопасности Lawfare Бенджамин Уиттс заявил, что считает успехи президента РФ Владимира Путина в боевых искусствах "мошенничеством". Также Уиттс бросил Путину вызов, пишет The Washington Post.

Публицист обвинил главу государства в организации "фальшивых" боев, которые противники президента якобы специально проигрывали. Журналист считает, что соперники Путина очень легко падают на пол после его ударов. Это можно увидеть на многочисленных видео, отмечает Уиттс, у которого имеются черные пояса по тхэквондо и айкидо.

Уиттс подчеркивает, что его вызов Путину - не шутка. Он считает, что президент должен либо принять вызов, либо столкнуться с всеобщим осуждением "как слабак и обманщик".

На странице с биографией Путина на сайте Кремля говорится, что президент РФ занимается с 11 лет дзюдо и самбо. В сентябре 2006 года он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, в 2010 году получил почётный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. У президента имеется черный пояс по каратэ.

Напомним, ранее Путин высказался о душе с геем: "Я мастер спорта по дзюдо".

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Источник: korrespondent.net
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