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18. 07. 2017

Авдеевка снова попала под обстрел, есть раненые

Вечером 18 июля под обстрел попала Красногоровка. Об этом сообщает 5 каналу местные жители - один из них даже прислал видео, на котором хорошо слышать канонаду.

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что на данный момент информации об этом обстреле и его последствиях у них нет. Однако отчитались об обстреле Зайцево: боеприпасы разорвались вблизи нескольких жилых домов по улице Центральной.

В Авдеевке были ранены двое гражданских мужчин - один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. С осколочным ранениями головы были доставлены в городскую больницу. Медики говорят, что их состояние сейчас - средней степени тяжести. Об этом сообщают на сайте полиции области.

Напомним, ранее сообщалось, что Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон.

В зоне АТО пострадали двое военных – штаб

Источник: korrespondent.net
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