Авдеевка снова попала под обстрел, есть раненые

Вечером 18 июля под обстрел попала Красногоровка. Об этом сообщает 5 каналу местные жители - один из них даже прислал видео, на котором хорошо слышать канонаду.
В пресс-центре штаба АТО сообщили, что на данный момент информации об этом обстреле и его последствиях у них нет. Однако отчитались об обстреле Зайцево: боеприпасы разорвались вблизи нескольких жилых домов по улице Центральной.
В Авдеевке были ранены двое гражданских мужчин - один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. С осколочным ранениями головы были доставлены в городскую больницу. Медики говорят, что их состояние сейчас - средней степени тяжести. Об этом сообщают на сайте полиции области.
Напомним, ранее сообщалось, что Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон.
В зоне АТО пострадали двое военных – штаб
Источник: korrespondent.net