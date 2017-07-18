США допустили возможность расширения зон перемирия в Сирии

Зона перемирия в Сирии потенциально может быть расширена, но пока таких обсуждений США и Россия не ведут. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

"Я не могу подтвердить, что идут такие дискуссии", – сказала Науэрт, отвечая на вопрос журналистов, обсуждают ли США и Россия возможность установления еще одной зоны перемирия в Сирии.

"Мы пока довольны тем, как выполняется это перемирие на юго-западе Сирии. Мы к этому (перемирию – ред.) много раз призывали. Это то, что потенциально может быть расширено", – добавила она.

Напомним, 7 июля эксперты США, России и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии (районы Дераа, Кунейтра и Сувейда). Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля.



В США заявили, что боевики больше не могут проникать в Сирию

Стороны конфликта в Сирии в основном придерживаются условий перемирия.

Источник: korrespondent.net