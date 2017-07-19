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19. 07. 2017

Пауэр даст показания в Конгрессе США по делу о РФ

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр согласилась дать показания комитету по разведке палаты представителей Конгресса США по делу о вмешательстве России в выборы президента, сообщает Fox News.

"Пауэр поддерживает любые усилия двух партий по расследованию и ответу на российское вмешательство в наш избирательный процесс, и она хочет работать вместе с комитетами Конгресса и сената над расследованием"– сказал адвокат дипломата Дэвид Прессмен.

Точная дата ее появления в Конгрессе не называется.

Отмечается, что дать показания намерены еще несколько представителей администрации бывшего президента США Барака Обамы.

США могут проверить вмешательство Украины в выборы

Напомним, 6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году. 

Источник: korrespondent.net
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