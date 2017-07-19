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19. 07. 2017

Премьер Ирака призвал Турцию вывести свои войска из страны

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о завершении битвы за Мосул и призвал войска Турции отступить и покинуть страну, сообщает иракский курдский телеканал Rudaw.

"Премьер-министр Ирака призвал турецкие войска отступить и покинуть Ирак, заявил, что битва за Мосул завершена", – говорится в сообщении. 

Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с "Исламским государством".

Напомним, ранее власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле.

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Кампания по выдворению ИГ из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

Источник: korrespondent.net
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